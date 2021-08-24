Комп'ютери, роутери та гарнітура: як МОЗ заохочує педагогів вакцинуватися

Усі школи, в яких вакцинувалося більше 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі «Вакциновані й відкриті». Про це 20 серпня повідомило Міністерство охорони здоров'я на своїй Facebook-сторінці.
На учасників чекають:
Також усі учасники отримають сертифікати та гарантовані призи за публікацію про конкурс на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #ВакцинованіВідкриті.
Зареєструвати школу може будь-який представник навчального закладу за посиланням.
Результати конкурсу оголосять 3 жовтня 2021 року, на День вчителя.