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Комп'ютери, роутери та гарнітура: як МОЗ заохочує педагогів вакцинуватися

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 398

 

Школи, в яких щеплення зробили понад 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі

Усі школи, в яких вакцинувалося більше 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі «‎Вакциновані й відкриті»‎. Про це 20 серпня повідомило Міністерство охорони здоров'я на своїй Facebook-сторінці.

На учасників чекають:

  • 3 суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці;
  • 15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.

Також усі учасники отримають сертифікати та гарантовані призи за публікацію про конкурс на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #ВакцинованіВідкриті.

Зареєструвати школу може будь-який представник навчального закладу за посиланням.

Результати конкурсу оголосять 3 жовтня 2021 року, на День вчителя.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: конкурс вакцинація COVID-19
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