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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» 2008 завоював срібло в турнірі на призи Олега Кузнецова

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 247

 

Вітаємо хлопців з вдалим виступом на турнірі

У Чернігові відбувся турнір серед гравців 2008 року народження на призи Олега Кузнецова. «Кремінь» на турнірі представляли вихованці Антона й Олександра Диндікових.

У групі «Кремінь» переміг «Юність-2» (Чернігів) з рахунком 7:0. Забили Максим Старушко - 5, Олександр Куницький й Данило Гажалов. Далі «синьо-білі» перемогли «Десну» (Чернігів) – 3:1 . Відзначилися Данило Гажалов, Богдан Маляренко, Данило Гончаренко. А також зіграли внічию з київським «Атлетом» (0:0).

«Кремінь» у півфіналі переміг «Юність» з рахунком - 3:2. Забили Кійло Кирило (2) та Гажалов Данило. А у фіналі «синьо-білі» поступився супернику з рахунком - 1:3. Єдиний гол на рахунку Данила Гажалова. 

Кращим захисником турніру став Опришко Захар.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол
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