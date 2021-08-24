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Дві пам’ятні банкноти до Дня Незалежності випустив НБУ

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 615

 

Банкноти мають важливу відмінність

Національний банк 20 серпня ввів в обіг дві нові пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 грн, присвячені 30-річчю незалежності України. За даними НБУ, пам’ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 та 500 грн і водночас мають важливу відмінність – на їхньому лицьовому боці нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-ї річниці незалежності України.

Пам’ятна банкнота номіналом 100 грн зразка 2014 року з підписом голови НБУ Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 тис. штук. Основний малюнок лицьового боку – портрет Тараса Шевченка; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Київського Національного університету ім. Шевченка. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 грн зразка 2014 року. Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знаку нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику – «30 років Незалежності України». Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

 

Пам’ятна банкнота номіналом 500 грн зразка 2015 року з підписом голови НБУ Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 75 x 154 мм; тираж – 30 тис. штук. Основний малюнок лицьового боку – портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Києво-Могилянської академії. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 грн зразка 2015 року. Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знаку нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику – «30 років Незалежності України». Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Ціна пам’ятної банкноти номіналом 100 грн становить 114 гривень, пам’ятної банкноти номіналом 500 грн – 512 гривень.

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Автор: Альона Душенко
Теги: гроші НБУ День Незалежності
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