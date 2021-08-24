Під Кременчуком у річці Псел потонув 22-річний хлопець

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Вчора ввечері, 23 серпня, о 20 год. 15 хв. до диспетчерської рятувальників надійшло повідомлення про те, що у с.Потоки на сільському пляжі р .Псел зник 22-річний хлопець.

Зі слів заявника компанія з 8 чоловік відпочивала на пляжі. Хлопець пішов купатись та не повернувся.

На місце пригоди направили наряди СОГ, ГРПП, Кінолога зі службовою собакою. Громадянина не було знайшли.

А вже сьогодні, 24 серпня, 7 ранку на місце події виїхали працівники Кременчуцького РВ НП, АРЧ АРЗ СП ГУ ДСНС з надувним човнем.Всього особового складу 10 чоловік та 3 одиниць техніки. ​

Близько 9 ранку тіло хлопця знайшли працівники водолазно-рятувального відділення на відстанні 20 м від берега на глибині 5-6 м. Тіло направили до бюро СМЕ м. Кременчук.