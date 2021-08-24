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Кременчук, Культура

Кременчужан відзначили на конкурсі «Чиста криниця»

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 235

 Вітаємо творчі колективи міста

На Сорочинському Ярмарку проходив обласний огляд-конкурс фольклорних ансамблів, народних музик, гармоністів, та бандуристів
«Чиста криниця». У ньому взяли участь і кременчуцькі творчі колективи, зокрема, територіального центру обслуговування населення Автозаводського району Департаменту соцзахисту: вокальний ансамбль фольклорної пісні «Вербиченька», вокальне тріо «Чарівні кременчужанки», вокальний ансамбль народної пісні «Два кольори», танцювальний  колектив «Устокі+». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

За активну роботу з відродження і збереження нематеріальної культурної спадщини та пісенних традицій Полтавського краю, плідну творчу діяльність з відродження автентичних зразків національної культури  їх відзначено Дипломами фестивалю І та ІІ ступеню, а також Грамотою департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Сорочинський ярмарок
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