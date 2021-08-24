«Кремінь» забив у меншості, але програв тернопільській «Ниві»

Вчора, 23 серпня, футбольний клуб «Кремінь» приймав тернопільську «Ниву». Підопічні Ігоря Столовицького були налаштовані по бойовому, адже кременчуцька команда давно не відчувала смак перемоги. Тим паче суперник, хоч і за день до гри приїхав до Кременчука, але важка дорога потягом з пересадками дається в знаки.
Розвідка боєм тривала недовго, вже на 19 хвилині гості вийшли вперед. Семенина навісив зі штрафного, а Бичек зіграв на випередження й прострелив ворота Мирного - 0:1. Через 8 хвилин підопічні Климовського збільшили перевагу. Головко збив Різника, й Андрій Різник підійшов до 11-метрової позначки 0:2. На 40 хвилині з вигідної позиції Євген Мурашов міг повернути інтригу, але пробив вище воріт. До перерви «синьо-білі» додали, але забити не змогли.
На початку другого тайму було багато боротьби, але мало конструктиву. На 57 хвилині з-за меж штрафного пробивав Бичек, але його удар парирував Мирний. На 73 хвилині Євген Мурашов не зміг реалізувати вихід один на один. А вже на 80 хвилині «Кремінь» залишився у меншості - Сергій Білоус отримав друге попередження. «Синьо-білі» здійснили неможливе й у меншості забили гол подарував надю вболівальникам, що ще можливо взяти очки в матчі. На 82 хвилині Навроцький обіграв Механіва і забив у порожні ворота - 1:2. Проте цей гол став останнім у матчі й «Нива» забрав очки одразу гайнула на потяг.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Металіст"
|5
|5
|0
|0
|14-3
|15
|2
|"Кривбас"
|5
|4
|1
|0
|11-3
|13
|3
|"Нива" Т
|5
|3
|1
|1
|4-2
|10
|4
|"Краматорськ"
|5
|3
|0
|2
|6-4
|9
|5
|"Волинь"
|5
|1
|4
|0
|5-4
|7
|6
|"Альянс"
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|7
|"Оболонь"
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|8
|"Поділля"
|5
|2
|1
|2
|5-3
|7
|9
|"Олімпік"
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|10
|"Полісся"
|5
|2
|0
|3
|4-4
|6
|11
|"ВПК-Агро"
|5
|2
|0
|3
|6-9
|6
|12
|"Агробізнес"
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|13
|"Прикарпаття"
|5
|1
|1
|3
|9-10
|4
|14
|"Гірник-Спорт"
|5
|1
|0
|4
|3-7
|3
|15
|"Кремінь"
|5
|1
|0
|4
|4-11
|3
|16
|"Ужгород"
|5
|0
|1
|4
|3-15
|1
Наступний матч «Кремінь» вже зіграє цієї п'ятниці проти сусіднього «Гірник-Спорту». Початок матчу о 16.30 на стадіоні «Юність» у Горішніх Плавнях.