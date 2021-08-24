«Кремінь» забив у меншості, але програв тернопільській «Ниві»

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Фото: Артем Коваленко

Вчора, 23 серпня, футбольний клуб «Кремінь» приймав тернопільську «Ниву». Підопічні Ігоря Столовицького були налаштовані по бойовому, адже кременчуцька команда давно не відчувала смак перемоги. Тим паче суперник, хоч і за день до гри приїхав до Кременчука, але важка дорога потягом з пересадками дається в знаки.

«Кремінь» - «Нива» - 1:2

Голи: Навроцький 82 - Бичек 19, Різник (27 пен.)

«Кремінь»: Мирний, Бєлоусов, Курелєх, Головко, Товкач (Мурашов 30), В.Сидоренко, Бичков (Білоус 68), Панчишин, Кошман (Галоян 77), Бойко (Авер’янов 64), Галата (Навроцький 75). Запасні: Старченко, Пилипенко, Д.Сидоренко, Молько, Орел, Алізаде.

Головний тренер: Ігор Столовицький

«Нива»: Механів, Дворовенко, Демчук, Вовченко, Хруставка (Гатала 17), Мороз, Семенина (Козак 62), Волохатий (Дедух 46), Проців, Бичек (Кисленко 75), Різник (Малащук 67). З апасні: Жупанський, Мамешев, Кобеля, Зінь, Васько, Скакун. Головний тренер: Ігор Климовський Попередження: Бойко 49, Бичков 59, Білоус 74, Білоус 80, Мурашов 88 - Мороз 52, Семенина 53, Вовченко 57, Малащук 70 Вилучення: Білоус 80 (друге попередження)

Розвідка боєм тривала недовго, вже на 19 хвилині гості вийшли вперед. Семенина навісив зі штрафного, а Бичек зіграв на випередження й прострелив ворота Мирного - 0:1. Через 8 хвилин підопічні Климовського збільшили перевагу. Головко збив Різника, й Андрій Різник підійшов до 11-метрової позначки 0:2. На 40 хвилині з вигідної позиції Євген Мурашов міг повернути інтригу, але пробив вище воріт. До перерви «синьо-білі» додали, але забити не змогли.

На початку другого тайму було багато боротьби, але мало конструктиву. На 57 хвилині з-за меж штрафного пробивав Бичек, але його удар парирував Мирний. На 73 хвилині Євген Мурашов не зміг реалізувати вихід один на один. А вже на 80 хвилині «Кремінь» залишився у меншості - Сергій Білоус отримав друге попередження. «Синьо-білі» здійснили неможливе й у меншості забили гол подарував надю вболівальникам, що ще можливо взяти очки в матчі. На 82 хвилині Навроцький обіграв Механіва і забив у порожні ворота - 1:2. Проте цей гол став останнім у матчі й «Нива» забрав очки одразу гайнула на потяг.

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Металіст" 5 5 0 0 14-3 15 2 "Кривбас" 5 4 1 0 11-3 13 3 "Нива" Т 5 3 1 1 4-2 10 4 "Краматорськ" 5 3 0 2 6-4 9 5 "Волинь" 5 1 4 0 5-4 7 6 "Альянс" 4 2 1 1 4-2 7 7 "Оболонь" 4 2 1 1 5-4 7 8 "Поділля" 5 2 1 2 5-3 7 9 "Олімпік" 5 2 1 2 6-6 7 10 "Полісся" 5 2 0 3 4-4 6 11 "ВПК-Агро" 5 2 0 3 6-9 6 12 "Агробізнес" 5 1 2 2 4-6 5 13 "Прикарпаття" 5 1 1 3 9-10 4 14 "Гірник-Спорт" 5 1 0 4 3-7 3 15 "Кремінь" 5 1 0 4 4-11 3 16 "Ужгород" 5 0 1 4 3-15 1

Наступний матч «Кремінь» вже зіграє цієї п'ятниці проти сусіднього «Гірник-Спорту». Початок матчу о 16.30 на стадіоні «Юність» у Горішніх Плавнях.