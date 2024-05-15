Кременчуцький шпиталь отримав «швидку» від корейського Червоного Хреста

Вчора, 22:00 Переглядів: 113

Міністерство охорони здоров’я України отримало від Корейського Червоного Хреста 40 автомобілів швидкої допомоги для невідкладної медичної допомоги під час війни. З них три автівки передали медичним закладам Полтавщини, з яких одну — у Кременчуцький обласний шпиталь для ветеранів війни. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Заступник начальника Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що область отримала два автомобілі класу А та один класу B. Ще дві «швидкі» поповнять автопарки обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та Пирятинської лікарні. Автомобілі будуть використовуватися для міжлікарняних перевезень.

— Щодня наша інфраструктура зазнає руйнувань, а потреба в медичному транспорті значно зростає. Отримані 40 «швидких» від уряду Кореї допоможуть нашим медикам врятувати ще більше пацієнтів, — наголосив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

20 автомобілів KIA та 20 автомобілів Hyundai Staria. Автомобілі розподілено між закладами охорони здоровʼя Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей.

Від початку війни Україна отримала понад 150 автомобілів швидкої медичної допомоги від Республіки Корея. Автівки обладнані всіма необхідними засобами для надання життєво важливої допомоги під час транспортування пацієнтів.

Нагадаємо, що керівника Кременчуцького обласного шпиталю для ветеранів війни Миколу Литвиненка номінували на нагородження Орденом Святого Пантелеймона.