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Запрацювала державна платформа про усиновлення та сімейне виховання

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 116

 

Міністерство соціальної політики разом із Координаційним центром із розвитку сімейного виховання та догляду дітей запустили державну онлайн-платформу «Україна для кожної дитини». Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська у відеозверненні з нагоди Міжнародного дня сім’ї.

— Зараз ми особливо розуміємо, що дім там, де сім’я та рідні. Але тисячі дітей в Україні не мають батьків, які про них піклуються. А дорослі не обізнані, як можна допомогти дітям. Лише від 14% до 27% знають про існування сімейних форм виховання дітей. Ще меншій кількості — усього 5% — відомо про патронат, — зазначила Юлія Соколовська.

На новій державній онлайн-платформі можна знайти інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання: опіку та піклування, прийомні сім’ї, великі прийомні сім’ї та патронат. Потенційні батьки можуть отримати покроковий алгоритм дій, консультацію експерта та пройти освітній онлайн-курс для майбутніх усиновлювачів.

Платформа створена в межах реалізації реформи системи догляду та підтримки дітей за фінансового сприяння ЄС та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Нагадаємо, у десяти громадах Полтавщини втілюють пілотний проєкт, який передбачає новий підхід до розвитку сімейного патронату. Цьогоріч міністерка соцполітики Оксана Жолнович, відвідуючи Полтавщину, анонсувала розвиток мережі патронатних родин

Раніше «Кременчуцький Телеграф» відвідав кілька патронатних родин:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: усиновлення патронатна сім'я
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