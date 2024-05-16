Вихованці Кременчуцької ДЮСШ здобули призові місця на фестивалі з дзюдо Kremen CUP

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 87

У Кременчуці понад 400 спортсменів з усієї України змагалися за призові місця

У Кременчуці відбувся дитячий фестиваль з дзюдо Kremen CUP, де понад 400 спортсменів з різних регіонів України змагалися за перемогу. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Вихованці спортшколи «Олімпійські надії» продемонстрували відмінні результати.

Ольга Макуха здобула золоту медаль у категорії 48 кг.

Віра Лоза та Нікіта Лайтар завоювали другі місця в категоріях 25 кг та 32 кг відповідно.

Іван Лоза посів третє місце в категорії 42 кг.

Нагадаємо, що нещодавно дзюдоїсти Віра Боздуган, Каро Марандян та Ярослав Омельченко завоювали нагороди в Кубку України