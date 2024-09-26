Фотоконкурс «Мій вражаючий врожай» продовжується: фото від нових учасників

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 219

Фотоконкурс для всіх , хто вкладає сили й душу у вирощування врожаю

Продовжується фотоконкурс від редакції газети «Для дому і сім’ї», присвячений збору врожаю-2024.

Учасник № 5 — Олександр Бондаренко, який виростив на своєму городі величезний кавун, який був ще й солодким, немов мед.

Учасник № 6 — Павло Бариба, який знайшов в сімейному альбомі фото минулих років з величезним врожаєм грибів.

Фотоконкурс триває ще тиждень! Поспішайте взяти участь!

Щоб взяти участь у фотоконкурсі:

надсилайте нам фото, де зображені ви та ваш врожай,

напишіть кілька слів про себе: звідки ви та чим займаєтесь.

Кожен учасник може подати до трьох фотографій.

Надсилайте ваші роботи до 20 жовтня включно на адресу: м. Кременчук, вул. Шевченка, 50А, на електронну скриньку gazetakremenchuk@gmail.com або Телеграм +380981248490.

На переможців чекають цінні призи та подарунки від спонсора конкурсу Миколи Корецького, депутата Полтавської обласної ради ВО «Батьківщина», а також публікація на сторінках газети.

Приєднуйтесь до нашого фотоконкурсу і діліться своїм вражаючим врожаєм із нашими читачами!