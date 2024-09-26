Фотоконкурс «Мій вражаючий врожай» продовжується: фото від нових учасників

Фотоконкурс для всіх, хто вкладає сили й душу у вирощування врожаю
Продовжується фотоконкурс від редакції газети «Для дому і сім’ї», присвячений збору врожаю-2024.
Учасник № 5 — Олександр Бондаренко, який виростив на своєму городі величезний кавун, який був ще й солодким, немов мед.
Учасник № 6 — Павло Бариба, який знайшов в сімейному альбомі фото минулих років з величезним врожаєм грибів.
Фотоконкурс триває ще тиждень! Поспішайте взяти участь!
Щоб взяти участь у фотоконкурсі:
Кожен учасник може подати до трьох фотографій.
Надсилайте ваші роботи до 20 жовтня включно на адресу: м. Кременчук, вул. Шевченка, 50А, на електронну скриньку gazetakremenchuk@gmail.com або Телеграм +380981248490.
На переможців чекають цінні призи та подарунки від спонсора конкурсу Миколи Корецького, депутата Полтавської обласної ради ВО «Батьківщина», а також публікація на сторінках газети.
Приєднуйтесь до нашого фотоконкурсу і діліться своїм вражаючим врожаєм із нашими читачами!
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