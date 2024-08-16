Фотоконкурс «Мій вражаючий врожай» — приєднуйтесь й вигравайте!

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 033

Фотоконкурс для всіх, хто вкладає сили й душу у вирощування врожаю

Редакція газети «Для дому і сім’ї» оголошує старт фотоконкурсу, присвяченого збору врожаю — 2024.

Якщо на своєму городі ви виростили незвичні за розміром чи формою овочі та фрукти або ваш врожай чи квіткова клумба викликає у вас гордість та ви хочете похвалитися ними, пишіть нам та надсилайте фотографії!

Ви маєте змогу опинитися на сторінках газети «Для дому і сім’ї», а також отримати пам’ятний подарунок.

Щоб взяти участь у фотоконкурсі:

надсилайте нам фото, де зображені ви та ваш врожай,

напишіть кілька слів про себе: звідки ви та чим займаєтесь.

Кожен учасник може подати до трьох фотографій.

Надсилайте ваші роботи до 20 жовтня включно на адресу: м. Кременчук, вул. Шевченка, 50А, на електронну скриньку gazetakremenchuk@gmail.com або Телеграм +380981248490.

На переможців чекають цінні призи та подарунки від наших спонсорів, а також публікація на сторінках газети.

Приєднуйтесь до нашого фотоконкурсу і діліться своїм вражаючим врожаєм із нашими читачами!