Фотоконкурс «Мій вражаючий врожай» — приєднуйтесь й вигравайте!

Редакція газети «Для дому і сім’ї» оголошує старт фотоконкурсу, присвяченого збору врожаю — 2024.
Якщо на своєму городі ви виростили незвичні за розміром чи формою овочі та фрукти або ваш врожай чи квіткова клумба викликає у вас гордість та ви хочете похвалитися ними, пишіть нам та надсилайте фотографії!
Ви маєте змогу опинитися на сторінках газети «Для дому і сім’ї», а також отримати пам’ятний подарунок.
Щоб взяти участь у фотоконкурсі:
Кожен учасник може подати до трьох фотографій.
Надсилайте ваші роботи до 20 жовтня включно на адресу: м. Кременчук, вул. Шевченка, 50А, на електронну скриньку gazetakremenchuk@gmail.com або Телеграм +380981248490.
На переможців чекають цінні призи та подарунки від наших спонсорів, а також публікація на сторінках газети.
Приєднуйтесь до нашого фотоконкурсу і діліться своїм вражаючим врожаєм із нашими читачами!
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