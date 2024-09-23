У Кременчуцькому районі лунатимуть технічні вибухи

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Місцевих жителів прохають утриматись від коментарів та обговорення в соціальних мережах і месенджерах про місця дислокації вибухів

23 вересня на території однієї з громад Кременчуцького району проводитимуть технічні вибухові роботи. Вони триватимуть з 12.00 до 16.00. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

— Прохання до місцевих жителів: зберігайте спокій, утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах і месенджерах про місця дислокації вибухів, — йдеться у повідомленні.



