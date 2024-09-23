На щиті до Кременчуччини повернувся військовий

Сьогодні, 08:55 Переглядів: 1 397 Коментарів: 1

Костянтин Леонідович був вірний військовій присязі, у бою за Батьківщину виявив стійкість та мужність

Сьогодні 23 вересня Кременчуччина прощається з військовим Костянтином Леонідовичем Класовим (11 липня 1984 року). Загинув Герой 16 лютого 2024 року біля Авдіївки, виконуючи бойове завдання. Костянтин Леонідович — заступник командира бойової машини навідник-оператор механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону, молодший сержант. Костянтин Леонідович був вірний військовій присязі, у бою за Батьківщину виявив стійкість та мужність. Прощання із Героєм відбудеться у понеділок 23 вересня. Збір о 10.30 біля «Оптовичка».

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