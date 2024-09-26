Кременчужан кличуть до художньої галереї на літературні читання «Силуети міста» (афіша)

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Свої твори читатимуть письменник Олександр Лук'яненко та творча молодь Кременчука

У суботу, 28 вересня, у стінах Кременчуцької міської художньої галереї відбудуться літературні читання «Силуети міста». Про подію журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

На заході свої твори відвідувачам почитають письменник Олександр Лук'яненко та творча молодь Кременчука.

Ініціаторами події є літературно-мистецького об’єднання молоді «Проєкт 4'24» Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» за підтримки громадської організації «Об’єднані надією».

Усіх бажаючих чекають у суботу, 28 вересня, о 16.00 у приміщенні художньої галереї за адресою вул. Коцюбинського, 4. Вхід на захід вільний.

Нагадаємо, Олександр Лук'яненко приїздив до Кременчука минулого року. Тоді він разом із поетесою Іриною Залюбовською провів літературний вечір «Придніпровські будні».