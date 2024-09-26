«Але живі борються!» — виставка у краєзнавчому музеї Горішніх Плавнів

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22 серпня у залі сучасної історії краєзнавчого музею відбулося відкриття виставки меморіальних речей та книг Павла Загребельного «Але живі борються!» та презентація роботи нового відділу міського музею в Солошиному.

Нинішня виставка бере назву з фрагменту однієї з цитат письменника:

«Але живі борються! Ні голод, ні нещастя, ні сама смерть не об’єднують людей. Об’єднує їх боротьба. Тільки в ній порятунок. Тільки в ній здобувається найголовніше — воля, свобода».

«Ці слова напрочуд перегукуються із сучасною історією та незламним українським народом, який бореться за перемогу», — наголосила Катерина Ткаченко, заступниця директора з наукової роботи краєзнавчого музею, на початку зустрічі.

На захід завітали начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська, виконуюча обов’язки директора відділу культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради Наталія Лях, директорка Кобеляцького музею літератури і мистецтв імені Олексія Кулика Тетяна Чешко, директорка Державного літературно-меморіального музею-садиби Олеся Гончара Тетяна Бондаревська, краєзнавець зі Солошиного Михайло Задорожній.

«Усі ми пишаємося земляками, які прославляли Україну. Одним із таких є Павло Загребельний, який народився 25 серпня 1924 року в селі Солошиному, яке на той момент було Кобеляцького району, а зараз — у складі нашої територіальної громади. Це особистість неймовірної сили духу, таланту, непростої долі, — наголосила Ірина Зеленська. — У шість років Павло Загребельний залишився без матері. Після закінчення десятирічки пішов воювати на фронт. Після тяжкого поранення у 1942 році потрапив у ворожий полон, де перебував до лютого 1945 року. У творчому доробку письменника — романи, повісті, збірки оповідань, п’єси. Його роман «Роксолана» екранізовано».

Ірина Зеленська привітала очільницю новоствореного відділу музею — завідувачку Солошинської філії ЦБС Горішніх Плавнів Віру Свириденко, яка стала ініціаторкою нинішньої виставки. До привітань приєдналися директорки Централізованої бібліотечної системи Олена Дудко та краєзнавчого музею Марина Безсмольна, які вручили пані Вірі подарунок для сільської бібліотеки — низку видань краєзнавчого музею. Ведуча заходу, Катерина Ткаченко розповіла, що Віра Свириденко — викладачка історії та «музейниця за покликанням».

«Під її керівництвом Солошинський музей отримав звання зразкового, було прийнято на зберігання не один десяток експонатів, була створена та облаштована «Світлиця Павла Загребельного», організовано первинний облік музейних предметів, проведена велика краєзнавча робота з вивчення історії села, що переросло у співавторство у збірці „Наше Солошине: від давнини до сьогодення“, та багато іншого», — наголосила Катерина Ткаченко.

Віра Свириденко презентувала результати багаторічної праці над формуванням колекції Солошинського музею, провела екскурсію виставкою «Але живі борються!». В експозиції представлена газета «Колос», де є стаття про відкриття меморіальної дошки на батьківській хаті письменника у Солошиному у 2012 році, портрет Павла Загребельного місцевого художника Сергія Брайка, написаний у 2014 році до 90-річчя від дня народження письменника. Ще один портрет — авторства Євгенія Носуля, написаний грифельним олівцем у 2019 році з нагоди святкування 95-річчя від дня народження митця. Також на виставці є посуд, підсвічник, ваза із зображенням Богдана Хмельницького з будинку Павла Загребельного в Конча-Озерній, особиста чашка, з якої письменник полюбляв пити чай, кулькова ручка, окуляри, замальовки до творів. Крім того, в експозиції міститься книга «Первоміст» із дарчим написом Павла Загребельного для бібліотеки Солошинської школи та багато примірників інших творів письменника, копія рукопису, фотографії з різних періодів життя. У виставковій залі знаходиться полотняна сорочка, яку пошила і вишила бабуся митця Марфа.

А ще тут є чимало книжок письменника із міської бібліотеки. Віра Свириденко повідомила, що 4 лютого 2016 року на сесії Григоро-Бригадирівської сільської ради було прийнято рішення про перейменування вулиці Леніна на вулицю Павла Загребельного в Солошиному.

Музейниця закликала присутніх до вивчення літературної спадщини відомого земляка. Своєю чергою Тетяна Чешко поділилася спогадами про дружину письменника Еллу Загребельну, про відвідування будинку родини в Конча-Озерній. Учасники заходу переглянули фрагмент фільму, створеного з нагоди 80-річчя письменника, де він згадує дитинство. За словами Катерини Ткаченко, цикл музейних заходів із нагоди 100-річчя від дня народження Павла Загребельного продовжиться. Співробітники музею та центральної міської бібліотеки підготували посібник «Письменник Божою милістю», де зібрані унікальні фотографії та маловідомі факти з життя письменника, спогади земляків та літературна творчість, що присвячена митцю. Детальніше ця збірка буде презентована у вересні.