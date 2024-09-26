Де у п'ятницю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 27 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00: вул. Київська, 70-74. З 8.00 до 17.00: вул. Вадима Кришталя, 32-63;

пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Паризька, 16/38-58;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-30;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

пров. Архипа Тесленка, 23, 29;

вул. Капітана Трусова, 84, 86;

вул. Майора Пугача, 88;

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

пров. Бригадирський, 3-19;

пров. Кар'єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-23;

пров. Миргородський, 2-11;

вул. Переяславська, 108, 116/48;

вул. Хорольська, 50/1-67/18;

туп. 1-й Хорольський, 5-18;

туп. 2-й Хорольський, 9-20;

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-8;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Рудникова, 1-70/16;

вул. Хорольська, 98/4-209/6;

пров. Арсенальний, 13-62;

пр. Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9- 29;

вул. Червона Гірка, 23,

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 5, 6, 7, 8;

вул. Гранітна, 5;

пров. Захисний, 3-15;

пров. Козачий, 24-34;

туп. Козачий, 3-10/29;

вул. Криворудна, 16-20А;

пров. Сорочинський, 2-15;

пров. Стрілецький, 9-18;

пров. Фабричний, 3-13/1;

вул. Хорольська, 64-117;

вул. Івана Приходька, 1А-14;

пров. Літературний, 3;

вул. Іллі Мечникова, 3-10;

вул. Олексія Древаля, 96/2-115;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14;

пров. 1-й Весняний, 3-13;

пров. 2-й Весняний, 2-13;

вул. Бригадна, 41-68/39;

пров. Бригадний, 7/2;

вул. Весняна, 3-19/5;

пр. Весняний, 7-12;

вул. Громадянська, 56-61/32;

вул. Кооперативна, 109;

пров. Олексія Бутовського, 4-51;

пров. Пирогова, 1/13-8;

вул. Героїв України, 2А, 34, 40;

пров. Чарівний, 1-18;

просп. Лесі Українки, 80;

вул. Василі Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

вул. Олександрійська, 6;

пр. Тупиковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя;

вул. Республіканська, 65А-138;

вул. Космічна (р-н ринку);

вул. Республіканська. З 8.00 до 18.00: вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 38/19;

вул. Українська, 5;

вул. Шевченка, 11, 13;

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30. З 8.00 до 15.00: вул. Арсенальна, 2/6, 3;

вул. Переяславська, 39/2-55;

вул. Сержанта Мельничука, 3-18А;

пров. Турбінний, 4-14А.

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