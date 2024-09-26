Де у п'ятницю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 27 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00:
З 8.00 до 17.00:
- вул. Вадима Кришталя, 32-63;
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Паризька, 16/38-58;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- вул. Катерини Білокур, 2-30;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
- вул. Капітана Трусова, 84, 86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- пров. Бригадирський, 3-19;
- пров. Кар'єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 108, 116/48;
- вул. Хорольська, 50/1-67/18;
- туп. 1-й Хорольський, 5-18;
- туп. 2-й Хорольський, 9-20;
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-8;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- вул. Хорольська, 98/4-209/6;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- пр. Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9- 29;
- вул. Червона Гірка, 23,
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5, 6, 7, 8;
- вул. Гранітна, 5;
- пров. Захисний, 3-15;
- пров. Козачий, 24-34;
- туп. Козачий, 3-10/29;
- вул. Криворудна, 16-20А;
- пров. Сорочинський, 2-15;
- пров. Стрілецький, 9-18;
- пров. Фабричний, 3-13/1;
- вул. Хорольська, 64-117;
- вул. Івана Приходька, 1А-14;
- пров. Літературний, 3;
- вул. Іллі Мечникова, 3-10;
- вул. Олексія Древаля, 96/2-115;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14;
- пров. 1-й Весняний, 3-13;
- пров. 2-й Весняний, 2-13;
- вул. Бригадна, 41-68/39;
- пров. Бригадний, 7/2;
- вул. Весняна, 3-19/5;
- пр. Весняний, 7-12;
- вул. Громадянська, 56-61/32;
- вул. Кооперативна, 109;
- пров. Олексія Бутовського, 4-51;
- пров. Пирогова, 1/13-8;
- вул. Героїв України, 2А, 34, 40;
- пров. Чарівний, 1-18;
- просп. Лесі Українки, 80;
- вул. Василі Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- вул. Олександрійська, 6;
- пр. Тупиковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вадима Кришталя;
- вул. Республіканська, 65А-138;
- вул. Космічна (р-н ринку);
- вул. Республіканська.
З 8.00 до 18.00:
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 38/19;
- вул. Українська, 5;
- вул. Шевченка, 11, 13;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30.
З 8.00 до 15.00:
- вул. Арсенальна, 2/6, 3;
- вул. Переяславська, 39/2-55;
- вул. Сержанта Мельничука, 3-18А;
- пров. Турбінний, 4-14А.
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