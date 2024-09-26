Замість грошей отримає 10 років тюрми — СБУ затримала палія автівок військових

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 5

На Закарпатті 21-річний молодик, якого завербували російські спецслужби, підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста

Служба безпеки та Національна поліція затримали підпалювача, який виконував замовлення російських спецслужб на Закарпатті. За задумом росіян, серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну ситуацію в регіоні. Про це повідомляють у Службі безпеки України.

Палієм виявився 21-річний переселенець з Вінницької області, який шукав швидких заробітків. У Телеграмі на нього вийшов представник спецслужб РФ, який запропонував гроші в обмін на співпрацю.

— За вказівкою рашистів протягом однієї доби молодик підпалив службовий позашляховик ЗСУ й автомобіль товариства Червоного Хреста України. Розраховуючи отримати грошову «винагороду», фігурант зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору. Утім, «замовник» з Росії відмовився платити й пообіцяв «розрахуватися» після виконання ще декількох підпалів, — розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому, як тільки він підпалив третю автівку. На місці події в нього вилучили засоби підпалу та мобільний телефон із доказами листування з рашистами.

Замість грошей від ворога затриманий отримав підозру від слідчих СБУ за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі затриманий поплічник ворога перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв повчальне покарання.

Цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери набули масового характеру. За даними поліції, з початку року в Україні зафіксовано 266 випадків підпалів автомобілів військових та волонтерів. Про це розповіла речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців

Так, нещодавно у Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.

2 вересня, СБУ та Нацполіція нейтралізували кримінальне угруповання, яке виконувало «замовлення» спецслужб РФ на підпали автівок військових в Україні. У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала ФСБ.

Нещодавно ми також повідомляли, що СБУ затримала російських агентів, які на замовлення спецслужб ворога підпалювали автівки військових ТЦК.