Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: простий десерт за п’ять хвилин
Вчора, 22:00
Переглядів: 111
Як приготувати десерт із ряжанки
Інгредієнти:
- Ряжанка — 450-500 мл
- Какао (солодке) — 2 ст. л
- Цукор — 2 ст. л
- Желатин — 10 г
- Вода — 50 мл
- Банани — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Замочіть желатин у воді й залиште на 20 хвилин для набухання.
- Поріжте банани на дрібні шматки.
- Візьміть ряжанку, какао і цукор. Перемішайте їх до однорідної маси.
- Додайте порізані банани та збийте блендером.
- Додайте розмочений желатин і ретельно перемішайте.
- Вилийте масу в форми або одну велику форму й залиште до повного застигання в холодильнику.
- Перед подачею можна прикрасити десерт цукровою пудрою, подрібненими горіхами або тертим шоколадом.
Смачного!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.