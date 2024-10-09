Уночі Росія ударила по Полтавщині трьома ракетами «Іскандер» та 22 ударними БпЛА

У ніч на 9 жовтня Росія ударила по Полтавщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із Курської області (РФ), а також 22 ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (Крим).
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
До відбиття російського нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Про збиття ракет Командування Повітряних Сил Збройних сил України нічого не повідомляє.
Нагадаємо, учора ввечері у Кременчуці було чутно звуки вибухів. За словами очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, в області не зафіксували влучань по цивільній інфраструктурі.
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