У жовтні державну соціальну допомогу отримають 79 тисяч мешканців Полтавщини

На 17 видів державної соціальної допомоги цього місяця спрямовано майже 190 млн грн
Державна соціальна допомога залишається важливим компонентом підтримки людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. У жовтні виплати отримають 79 тисяч мешканців Полтавщини. На це спрямовано майже 190 млн грн.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
За його словами, допомогу у жовтні мешканці Полтавщини отримають за 17 видами державних соціальних допомог.
Зокрема кошти надійдуть:
- 19,9 тис. мешканців області — як підтримка при народженні дитини;
- 19 тис. людей з інвалідністю з дитинства;
- 8,9 тис. постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи — на компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;
- 7,7 тис. малозабезпечених сімей;
- 6,6 тис. людей, які не мають права на пенсію, та людей з інвалідністю;
- 6,6 тис. мешканців Полтавщини — на допомогу на догляд;
- 4,8 тис. багатодітних сімей.
— Соціальні виплати на карткові рахунки вже провели. За місцем проживання — через «Укрпошту» до 25 жовтня. Продовжуємо підтримувати наших людей, — написав Філіп Пронін.
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