У жовтні державну соціальну допомогу отримають 79 тисяч мешканців Полтавщини

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 110

На 17 видів державної соціальної допомоги цього місяця спрямовано майже 190 млн грн

Державна соціальна допомога залишається важливим компонентом підтримки людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. У жовтні виплати отримають 79 тисяч мешканців Полтавщини. На це спрямовано майже 190 млн грн.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, допомогу у жовтні мешканці Полтавщини отримають за 17 видами державних соціальних допомог.

Зокрема кошти надійдуть:

19,9 тис. мешканців області — як підтримка при народженні дитини;

19 тис. людей з інвалідністю з дитинства;

8,9 тис. постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи — на компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;

7,7 тис. малозабезпечених сімей;

6,6 тис. людей, які не мають права на пенсію, та людей з інвалідністю;

6,6 тис. мешканців Полтавщини — на допомогу на догляд;

4,8 тис. багатодітних сімей.

— Соціальні виплати на карткові рахунки вже провели. За місцем проживання — через «Укрпошту» до 25 жовтня. Продовжуємо підтримувати наших людей, — написав Філіп Пронін.