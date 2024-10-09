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У жовтні державну соціальну допомогу отримають 79 тисяч мешканців Полтавщини

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 110

 

На 17 видів державної соціальної допомоги цього місяця спрямовано майже 190 млн грн

Державна соціальна допомога залишається важливим компонентом підтримки людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. У жовтні виплати отримають 79 тисяч мешканців Полтавщини. На це спрямовано майже 190 млн грн.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, допомогу у жовтні мешканці Полтавщини отримають за 17 видами державних соціальних допомог.

Зокрема кошти надійдуть:

  • 19,9 тис. мешканців області — як підтримка при народженні дитини;
  • 19 тис. людей з інвалідністю з дитинства;
  • 8,9 тис. постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи — на компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;
  • 7,7 тис. малозабезпечених сімей;
  • 6,6 тис. людей, які не мають права на пенсію, та людей з інвалідністю;
  • 6,6 тис. мешканців Полтавщини — на допомогу на догляд;
  • 4,8 тис. багатодітних сімей.
— Соціальні виплати на карткові рахунки вже провели. За місцем проживання — через «Укрпошту» до 25 жовтня. Продовжуємо підтримувати наших людей, — написав Філіп Пронін.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Філіп Пронін Соціальна допомога соціальні виплати
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