У Раді розглядають ще один спосіб отримання пенсії

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 297

За словами нардепа, «Нова Пошта» через свою платіжну систему NovaPay може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як «Укрпошта» й «Ощадбанк»

В Україні планують проводити оплату пенсії і через платіжну систему «Нової пошти». У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт. Про це повідомив народний депутат Тарас Тарасенко в етері Ранок.LIVE.

За словами Тарасенка, «Нова Пошта» через свою платіжну систему NovaPay може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як «Укрпошта» й «Ощадбанк».

— Це буде зручніше й оперативніше працювати, ніж «Укрпошта» в селах, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 жовтня у компанії «Нова пошта» діють оновлені тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. Тарифи піднялись в середньому на 10 гривень.