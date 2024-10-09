Що буде, якщо їсти яблука щодня?

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 449

Максимально корисні яблука - це свіжі ретельно помиті яблука зі шкіркою. Саме в шкірці багато клітковини та полі фенолів

Якщо їсти яблука щодня, майже відразу ви відчуєте покращення сну. Яблука мають ще й легкий заспокійливий ефект через те, що в них міститься фосфор. Щоб уникнути проблеми зі сном і позбутися від безсоння, рекомендується їсти яблука перед сном

Зниження ризику розвитку діабету. Справа в тому, що пектин, який міститься в яблуках, допомагає регулювати ще й рівень цукру в крові. В одному яблуку середнього розміру міститься п’ята частина денної норми клітковини. Бактерії, що живуть в нашому кишківнику, утворюють з клітковини жирні кислоти з коротким ланцюгом та незамінні амінокислоти, що нам необхідні.

Щодо вітаміну C, то їх в одному яблуку не так багато — десята частина денної норми.

Яблучна яскрава шкірка — це джерело флавоноїдів, сполук, які мають антиоксидантну дію

Дослідження показали, що споживання яблук та інших яскравих продуктів на чверть знижує ризик раку підшлункової залози.

Окрім цього метааналіз про споживання яблук та ризику різних видів раку показав, що яблука допомагають знизити ризики раку легень, а також колоректального раку, молочної залози та шлунково-кишкового тракту.

У яблучній шкірці також міститься потужний антиоксидант, відомий як кверцетин. За силою він може навіть «перевершувати» вітамін С по захисту клітин мозку від пошкоджень.

Яблука зменшують прояви астми і хвороби Альцгеймера. Поліфеноли яблук зменшують прояви астми, хвороби Альцгеймера, а клітковина стає на заваді атеросклерозу і запобігає коливанню рівня цукру.

Яблука допомагають берегти здоров’я серця та судин. До прикладу, регулярне споживання свіжих яблук сприяє зниженню рівня тригліцеридів і ліпопротеїнів низької щільності («поганого» холестерину), але не яблучного соку. Зокрема споживання яблук зменшує ризики інсульту.

Яблука запобігають переїданню та допомагають тримати в нормі вагу. Клітковина в них зберігає тривалий ефект насичення. Водночас дослідники виявили, що регулярне споживання багатих на клітковину та з низьким глікемічним індексом фруктів, особливо яблук, пов’язано з найменшою часткою збільшення ваги з часом.