Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків: для військових зробили виняток

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11416д щодо історичного збільшення податків. За його прийняття проголосували 247 народних депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Парламентарі проголосували за правку до законопроєкту, яка робить виключення для військовослужбовців й залишає для них військовий збір на теперішньому рівні — 1,5%.

Деталі ухваленого законопроєкту:

підвищення військового збору з 1,5% до 5% (крім військових);

військовий збір у розмірі 1% від доходу для ФОП 3 групи;

військовий збір для ФОП-платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ на рівні 25%;

щомісячне подання звітності ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Нагадаємо, наприкінці жовтня українці можуть отримати зменшену зарплату через підвищення військового збору, про це попередив нардеп Ярослав Железняк. Очікується, що після схвалення парламентом президент підпише закон про підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Закон набуде чинності заднім числом — з 1-го жовтня.

Напередодні голосування у парламенті Міністерство фінансів пояснило, навіщо уряд пропонує підвищити деякі податки, зокрема військовий збір.

У Мінфіні зазначили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається з інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення. Попри те, що зібраних податків до держбюджету не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення ставки податків не зростали. Зокрема, не було підвищено ставки ПДВ, податку на прибуток, ПДФО та військового збору. Навпаки — у 2022 році навіть було запроваджено ряд пільг для підтримки громадян і бізнесу, щоб надати їм час адаптуватися до нових умов.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії. Саме тому уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.