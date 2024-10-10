На Полтавщині створять комісію, яка обстежуватиме пошкоджені росіянами промислові об'єкти

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 221

Комісія прийматиме заяви від громадян та на основі обстеження складатиме відповідні акти

На Полтавщині створять комісію, яка займатиметься обстеженням зруйнованого та пошкодженого майна об'єктів критичної інфраструктури та промислових підприємств в області. Відповідне розпорядження 3 жовтня підписав очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Згідно з розпорядженням, метою створення такої комісії є реалізація експериментального проєкту щодо отримання критично важливого

промислового обладнання як гуманітарної допомоги, створення списків промислових підприємств незалежно від форми власності, які знаходяться на території області та потребують заміни промислового обладнання, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок бойових дій.

До складу комісії увійдуть представники облвійськадміністрації, поліції, Служби безпеки України, співробітники соціальних служб та Державної служби надзвичайних ситуацій. Очолить її заступник начальника ПОВА Максим Калінін.

Серед основних завдань комісії буде приймання та розгляд заяв, обстеження пошкоджених чи зруйнованих об'єктів та на його основі складання акту комісійного обстеження. У своїй роботі комісія керуватиметься законодавством України та порядком реалізації експериментального проєкту з отримання обладнання у вигляді гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, у вівторок, 8 жовтня, армія РФ атакувала Полтавщину трьома балістичними ракетами Іскандер-М. Лунали вибухи й у Кременчуці. Як повідомив згодом очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, обійшлося без влучань по цивільних об'єктах, проте пошкоджень зазнав промисловий об'єкт.



