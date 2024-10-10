На території дитсадка №63 деякий час не вивозять сміття: у чому справа

Завідувачка дитсадка запевняє: на території у них лише будівельні відходи, які має вивозити підрядник. У садочку наразі триває ремонт укриття
Читачі «Кременчуцького Телеграфа» надіслали нам фотографії із території дитячого садка № 63, що на вулиці Володимира Великого. Говорять, там на території — справжній смітник.
За коментарем ми звернулися до керівниці закладу Ольги Шамрай.
Завідувачка розповіла, що сміття, яке батьки вихованців можуть бачити на території — це будівельні відходи, оскільки у садочку наразі триває облаштування укриття.
Крім цього, за словами завідувачки, біля будівельного сміття є також і купа листя, яке збирається з усієї території садка в одному місці.
Ольга Шамрай додає, що листя під час тримісячника теж вивозиться не регулярно — за увесь час машина до них може приїхати два або три рази.
Також пані Ольга показала нам, який вигляд має територія садка. Разом із роботами в укритті будівельники почали укладання плитки біля його входу.
Нагадаємо, у серпні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом із депутатською комісією відвідали дитсадок № 63 та побачили, як тривають роботи з облаштування укриття.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.