На території дитсадка №63 деякий час не вивозять сміття: у чому справа

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 201

Завідувачка дитсадка запевняє: на території у них лише будівельні відходи, які має вивозити підрядник. У садочку наразі триває ремонт укриття

Читачі «Кременчуцького Телеграфа» надіслали нам фотографії із території дитячого садка № 63, що на вулиці Володимира Великого. Говорять, там на території — справжній смітник.

Фото від читачів

Фото від читачів

Уже майже 3 місяці ніхто не вивозить сміття. Діти серед цього бруду кожного дня гуляють, — пишуть нам у повідомленні.

За коментарем ми звернулися до керівниці закладу Ольги Шамрай.

Завідувачка розповіла, що сміття, яке батьки вихованців можуть бачити на території — це будівельні відходи, оскільки у садочку наразі триває облаштування укриття.

— Ці відходи має вивозити підрядник. Він і вивозив їх увесь час у міру виконання робіт. Зараз ми знаємо, що сміття зібралося, і неодноразово нагадували підряднику за нього. Але він говорить, що вивезе його згодом великою машиною, щоб не їздити кілька разів.

Крім цього, за словами завідувачки, біля будівельного сміття є також і купа листя, яке збирається з усієї території садка в одному місці.

— Це листя ми збираємо у рамках тримісячника чистоти. Але його вивезенням займаємося теж не ми — це має робити «Благоустрій Кременчука». Минулого місяця ми вже віднесли їм листа і тепер чекаємо, коли машина його вивезе.

Ольга Шамрай додає, що листя під час тримісячника теж вивозиться не регулярно — за увесь час машина до них може приїхати два або три рази.

Також пані Ольга показала нам, який вигляд має територія садка. Разом із роботами в укритті будівельники почали укладання плитки біля його входу.

Нагадаємо, у серпні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом із депутатською комісією відвідали дитсадок № 63 та побачили, як тривають роботи з облаштування укриття.