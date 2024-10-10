На Полтавщині чоловік впав з драбини на роботі — поліція розпочала розслідування

Учора, 9 жовтня, близько 11.30 у Миргородському районі чоловік травмувався на підприємстві. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 51-річний чоловік на роботі впав із 2,5-метрової драбини. Його із травмами госпіталізували.
Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 271 (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці) Кримінального кодексу України. Слідчі наразі встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, за минулий рік працівники Пенсійного фонду зафіксували на Полтавщині 141 нещасний випадок на виробництві.
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