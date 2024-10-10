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Відкритий великий збір на автівку для військових

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 68

 Автівки для військових — це не розкіш, а необхідність

В умовах повномасштабної війни українські військові щоденно виконують небезпечні завдання на передовій, захищаючи нашу незалежність. Одним із ключових факторів їхньої ефективності є забезпечення мобільності, що дозволяє оперативно переміщуватися між позиціями.

Однак, через постійні бойові дії багато техніки виходить з ладу або знищується. Сучасна війна виснажує ресурси, і потреба в транспортних засобах зростає з кожним днем. Тому сьогодні важливою ініціативою стає збір коштів на нові автівки для бійців.

Військові оголосили великий збір на машину для 24 бригади імені короля Данила. Орієнтовна сума — 300 000 грн.

Бійці будуть дуже вдячні кожному за підтримку.

Банка: https://send.monobank.ua/jar/4sbykjgtzA

Номер картки: 5375411218784556

Кожен внесок має величезне значення. Навіть найменша сума може стати частиною великої справи — наблизити перемогу та допомогти тим, хто щодня ризикує власним життям заради нашої безпеки.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: ЗСУ збір 24 ОМБр ім.короля Данила допомога військовим війна
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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