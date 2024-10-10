Відкритий великий збір на автівку для військових

В умовах повномасштабної війни українські військові щоденно виконують небезпечні завдання на передовій, захищаючи нашу незалежність. Одним із ключових факторів їхньої ефективності є забезпечення мобільності, що дозволяє оперативно переміщуватися між позиціями.
Однак, через постійні бойові дії багато техніки виходить з ладу або знищується. Сучасна війна виснажує ресурси, і потреба в транспортних засобах зростає з кожним днем. Тому сьогодні важливою ініціативою стає збір коштів на нові автівки для бійців.
Військові оголосили великий збір на машину для 24 бригади імені короля Данила. Орієнтовна сума — 300 000 грн.
Бійці будуть дуже вдячні кожному за підтримку.
Банка: https://send.monobank.ua/jar/4sbykjgtzA
Номер картки: 5375411218784556
Кожен внесок має величезне значення. Навіть найменша сума може стати частиною великої справи — наблизити перемогу та допомогти тим, хто щодня ризикує власним життям заради нашої безпеки.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.