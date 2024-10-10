СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів, які виконували замовлення спецлужб РФ

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Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників РФ, які підпалювали авто Сил оборони та об’єкти «Укрзалізниці» у двох регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вони діяли на замовлення російських спецслужб й були завербовані через Телеграм-канали, де шукали «легких грошей». Утім, обіцяних коштів підпалювачі так і не дочекалися, а замість заробітку отримали підозру від українських правоохоронців та опинилися у в’язниці.

На Київщині були затримані двоє поплічників спецслужб РФ, які підпалили релейну шафу «Укрзалізниці». Один з них — рецидивіст з Луганщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю та хуліганство. До підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив 16-річного спільника — студента технічного училища.

Надалі вони готувалися продовжити серію підпалів на залізничних об`єктах, щоб порушити логістику Сил оборони.

В Одесі «по гарячих слідах» затримали трьох місцевих жителів, які підпалили військовий мікроавтобус та сигнальне обладнання на залізничній колії. Правоохоронці затримали фігурантів під час підготовки до вчинення наступного підпалу.

Як зазначається у повідомленні, наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Злочинні дії двох одеських підпалювачів додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Раді пропонують суттєво посилити відповідальність за підпал автівок військових та волонтерів

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують суттєво посилити відповідальність за підпал автівок військових та волонтерів. У розробленому законопроєкті передбачається зниження віку, з якого настає кримінальна відповідальність за підпали військових автівок з 16 до 14 років та додання нового пункту до статті 194 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за умисне знищення або пошкодження шляхом підпалу транспортних засобів, що використовуються для волонтерської діяльності, гуманітарної допомоги, або підтримки ЗСУ, інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з початку року правоохоронці зафіксували 266 фактів підпалів авто військовослужбовців та волонтерів. Загалом, за словами омбудсмана, пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України. Він вбачає у таких підпалах «не лише посягання на здоров’я та власність окремої людини, але і на порядок управління, фундаментальні засади існування будь-якої держави, особливо в період дії воєнного стану». Дмитро Лубінець надіслав до парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності ініціативний лист із запропонованими законодавчими змінами до Кримінального кодексу України.

Учора пресслужба СБУ повідомила, що 28-річну мешканку міста Олександрії на Кіровоградщині позбавили волі на 6 років за підпал авто військових.

Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв незвичайне та повчальне покарання.

Цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери набули масового характеру. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців

Так, нещодавно у Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових — омбудсмен

26 вересня СБУ та Нацполіція на Закарпатті затримали 21-річного молодика, який на виконання замовлення російських спецслужб підпалив автомобілі ЗСУ та Товариства Червоного Хреста. За задумом росіян, серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.