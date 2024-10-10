У Раді пропонують суттєво посилити відповідальність за підпал автівок військових та волонтерів

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У законопроєкті передбачається зниження віку, з якого настає кримінальна відповідальність за підпали військових автівок з 16 до 14 років та додання нового пункту до статті 194 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за умисне знищення або пошкодження шляхом підпалу транспортних засобів, що використовуються для волонтерської діяльності, гуманітарної допомоги, або підтримки ЗСУ, інших військових формувань в умовах воєнного стану

Народний депутат Мар’ян Заблоцький повідомив, що подав на реєстрацію законопроєкт щодо посилення відповідальності за підпал військових авто. Про це він написав у середу, 9 жовтня, на своїй сторінці у Facebook.

Мар’ян Заблоцький зазначив, що зараз є суттєві проблеми з притягненням до відповідальності за подібні злочини. Наприклад, військові машини часто стоять на балансі благодійних фондів, що робить покарання за пошкодження військового майна формально неможливим.

Він також наголосив, що сьогодні за чинним законодавством від відповідальності звільняються діти віком від 14 до 16 років, і тому таку вікову категорію найчастіше вербують російські спецслужби.

— Хоча такої поблажки немає за підпали авто поліцейських чи суддів, — зауважує нардеп.

Він зазначив, що його законопроєкт встановлює покарання за підпал авто військових у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років незалежно від вище перелічених обставин. Під цю категорію також підпадатимуть авто волонтерів.

Депутат додав, що за три останні місяці офіційно зафіксовано 180 випадків підпалів транспортних засобів військових.

— Впевнений, в реальності ще більше. Ми повинні це жорстко припиняти. Зараз, бо далі буде гірше, — резюмував Мар’ян Заблоцький.

У поданому ним законопроєкті пропонується знизити вік, з якої настає кримінальна відповідальність за підпали військових автівок з 16 до 14 років та додати новий пункт до статті 194 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за умисне знищення або пошкодження шляхом підпалу транспортних засобів, що використовуються для волонтерської діяльності, гуманітарної допомоги, або підтримки ЗСУ, інших військових формувань в умовах воєнного стану.

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Учора, 9 жовтня, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що, згідно з інформацією, яка міститься у відкритих джерелах, від початку року правоохоронці зафіксували 266 фактів підпалів авто військовослужбовців та волонтерів. Загалом, за словами омбудсмана, пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України. Він вбачає у таких підпалах «не лише посягання на здоров’я та власність окремої людини, але і на порядок управління, фундаментальні засади існування будь-якої держави, особливо в період дії воєнного стану».

А тому він надіслав до комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності ініціативний лист із запропонованими законодавчими змінами до Кримінального кодексу України.

— Запропоновував запровадження спеціальної норми про посилену кримінальну відповідальність за вчинення посягань на здоров’я чи майно військовослужбовця або члена його родини у зв’язку з виконанням ним свого службового обов’язку. Переконаний, що запропоновані зміни дуже важливі з погляду суспільної справедливості та необхідності посиленого захисту кримінальним законом військовослужбовців, які в умовах війни, захищаючи нашу незалежність, віддають нашій державі та народу України найцінніше — своє життя та здоров’я, — заявив Дмитро Лубінець.

Зазначимо, що наразі підпалювачів військових авто зазвичай засуджують за ч. 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період), яка передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Так учора пресслужба СБУ повідомила, що 28-річну мешканку міста Олександрії на Кіровоградщині позбавили волі на 6 років за підпал авто військових.

Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв незвичайне та повчальне покарання.

Цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери набули масового характеру. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

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Так, нещодавно у Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових — омбудсмен

26 вересня СБУ та Нацполіція на Закарпатті затримали 21-річного молодика, який на виконання замовлення російських спецслужб підпалив автомобілі ЗСУ та Товариства Червоного Хреста. За задумом росіян, серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.