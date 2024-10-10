Як заварити чай, щоб він був ароматним і корисним

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 143

Як заварити чай, щоб він вийшов смачним, ароматним і корисним, знають фахівці з чаювання

Пам’ятайте, найважливіше — вода. Вона має бути:

м’якою і очищеною,

правильно закип’яченою (перекипіла вода вважається мертвою і вбиває смак чаю),

правильної температури (деякі чаї можна заливати окропом, але більшість із них буде зіпсована безнадійно).

Зверніть увагу на посуд! Оскільки у більшості з нас є лише одна посудина для заварювання всіх чаїв — краще, якщо вона буде керамічна або скляна, в ідеалі — з тонкого фарфору, округлої форми (пузата), зі щільно пригнаною кришкою. Добре, якщо в ній передбачена виймальна колба з отворами, для власне листя заварки.

На третій позиції — якість чайного листа і дотримання правил зберігання. Листя має бути цільним, із рівними краями, рівномірного кольору (якщо це не сумішевий чай, із пелюстками і шматочками фруктів), без стороннього «сміття».

Намагайтеся купувати чай, на якому є знак якості — цейлонський «лев з мечем», індійська «дівчина з кошиком» або китайський значок із літерою «S», вписаною в «Q» — Quality Safety.

Герметичний скляний або жерстяний посуд для зберігання чаю — обов’язкова річ, якщо ви хочете насолоджуватися ароматом чаю, а не кухонними запахами або присмаком вогкості. Більшість чаїв люблять прохолодну температуру зберігання, а деякі — навіть до -18 ° С.

Чи можна змішувати чорний і зелений чай

Чайні купажі створюють, щоб отримати нові відтінки смаку та аромату. Однак чорно-зелену гармонію здатні зруйнувати відмінності в технології заварювання цих різновидів чаю.

Чай із листя, яке трохи ферментоване, приваблює своїм ніжним, ненав’язливим, вкрадливим смаком. Це напій для тих, хто любить насолоджуватися складними гранями смаку, відкриваючи дедалі нові й нові відтінки.

Чорний чай більш прямолінійний — глибокий оксамитовий смак відчувається з першого ковтка. При цьому терпкий напій багатий післясмаками: залежно від сорту можна вловити фруктові, шоколадні, горіхові й інші нотки.

У купажі із зеленим чаєм чорний виходить на перше місце, заглушуючи смакові відтінки слабоферментованого «брата».

Нюанси заварювання

Ще один момент, який заважає «одружити» зелений і чорний чай, — температура заварювання. Річ у тім, що для збереження корисних властивостей та максимально ароматного і смачного чаю потрібна певна температура води при заварюванні. Температура нагрівання відрізняється для кожної групи чаїв. Так, для зелених сортів граничне нагрівання води — 80°С. Для чорного чаю воду нагрівають до 85–95°С.

Відрізняється і тривалість заварювання чаю. Якщо напій готується методом проливу, то зелені сорти настоюють 10–20 секунд, а чорні чаї — 30–45 секунд. Виходить, що в одному чайнику або чорний чай не встигне заваритися, або зелений чай «перестоїть» і гірчитиме.

Зелений чай вдало поєднується з іншими слабоферментованими сортами: світлими улунами, білими та жовтими чаями. Збагатити смак чаю можна шматочками фруктів, ягодами і квітами.

Компанію чорному чаю складуть такі самі «суворі» темні улуни або пуери.

Каркаде. Чому необхідно частіше пити?

Багато хто віддає перевагу чаю із гібіскусу (каркаде). Гібіскус — природне джерело AHA-кислот, які допомагають позбутися пігментних плям і освітлюють шкіру. Він допомагає позбутися одразу і целюліту, і пігментних плям, а до того ж захиститися від передчасного старіння.Каркаде має слабку діуретичну дію і виводить зайву рідину з організму.

Гібіскус багатий на залізо і кальцій — два незамінні для здоров’я мінерали.

Чому слід додавати молоко в чай

При змішуванні молока з чаєм знижуються негативні властивості обох цих продуктів. Дія активних речовин у чаї, які можуть спричиняти подразнення стінок шлунково-кишкового тракту, пом’якшується при додаванні молока.

Крім того, додавання молока в чай знижує вміст кофеїну в напої. Це пов’язано з тим, що додавання молока зменшує концентрацію активних речовин у готовому напої.

Чай у пакетиках небезпечний для здоров’я!

Але будьте обережні з чаєм у пакетах! Замість чаю в пакетах міститься чайний пил і сміття. Щоб якось упорядкувати це сміття, виробники використовують барвники. І тут уже виходить і чорний, і зелений, і квітковий… який хочете чай. І все це з однієї купи сміття.

Через нескінченну кількість ароматизаторів, залишки антиоксидантів і амінокислот, через які ми і п'ємо чай, руйнуються геть. І залишається сміття в чистому вигляді.