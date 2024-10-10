У Кременчуцькому районі горіло 36 га торфищ

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 89

Вказано, що у Тукалах загалом було знищено 25 га торфу

У Оболонській громаді станом на 20.00 9 жовтня рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу торфовищ площею 6 га у селі Тукали. Станом на 13.30 9 жовтня вони вже загасили загоряння торфу площею 5 га у селі Гаївка. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій 10 жовтня.

Вказано, що у Тукалах загалом було знищено 25 га торфу. Пожежа виникла 1 жовтня. У Гаївці загоряння відбулось 6 жовтня.

Нагадаємо, пожежу торфовищ з 1 жовтня почали ліквідовувати 41 пожежник за допомогою 13 одиниць спецтехніки.