На Кременчуччині горять торф'яники — рятувальники

Учора на Кременчуччині сталася пожежа торф’яного масиву. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За попередніми даними, пожежа сталася близько 16.05 на території Оболонської громади. Ліквідація пожежі продовжується і зараз. Гасять вогонь 41 пожежник за допомогою 13 одиниць спецтехніки.
Крім того, за добу рятувальники загасили ще 4 пожежі на відкритих територіях:
Рятувальники вкотре наголошують на небезпеці провокування пожеж в екосистемах: такі дії можуть призвести до знищення матеріальних цінностей інших людей та становлять загрозу життю та здоров'ю.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині чоловік палив траву на подвір’ї, але вогонь перекинувся на сусідську будівлю.
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