На Кременчуччині горять торф'яники — рятувальники

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Також за попередню добу надзвичайники загасили 4 пожежі на відкритих територіях

Учора на Кременчуччині сталася пожежа торф’яного масиву. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, пожежа сталася близько 16.05 на території Оболонської громади. Ліквідація пожежі продовжується і зараз. Гасять вогонь 41 пожежник за допомогою 13 одиниць спецтехніки.

Крім того, за добу рятувальники загасили ще 4 пожежі на відкритих територіях:

о 12.23 — пожежа у Новій Галещині. Згоріло близько 1 га сухостою;

о 12.35 — пожежа у селі Трудовик. Вогонь із сухої трави перекинувся на тюки із сіном. Вигоріло близько 0,5 га сухостою та сіно;

о 16.32 — пожежа у селі Куп'євате на Глобинщині. Далі вогонь перекинувся на розташований поруч житловий будинок. Пожежа частково пошкодила дах, вікна та двері будинку;

2 жовтня о 06.13 — пожежа на вулиці Данила Галицького у Кременчуці. Згоріло близько 0,1 га сухостою.

Рятувальники вкотре наголошують на небезпеці провокування пожеж в екосистемах: такі дії можуть призвести до знищення матеріальних цінностей інших людей та становлять загрозу життю та здоров'ю.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині чоловік палив траву на подвір’ї, але вогонь перекинувся на сусідську будівлю.