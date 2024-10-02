Сьогодні на Кременчуччині знищуватимуть боєприпас

Сьогодні, 2 жовтня, у Кременчуцькому районі лунатимуть вибухи — надзвичайники знищуватимуть боєприпас. Про це повідомляє у добовому зведенні пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Знайшли вибухонебезпечний предмет учора, 1 жовтня, близько 15.48.
Сьогодні спеціалісти аварійно-рятувального загону спеціального призначення вибухонебезпечний предмет знищуватимуть.
Нагадаємо, у червні рятувальники області знищували два виявлених боєприпаси часів минулих війн.
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