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Надзвичайні новини, Війна

Жительку Олександрії на Кіровоградщині позбавили волі на 6 років за підпал авто військових

Сьогодні, 19:36 Переглядів: 116

 

Це один із перших вироків судів в Україні з реальними тюремними строками винним у підпалах автівок військових

На основі доказової бази Служби безпеки України до 6 років позбавлення волі засуджено підпалювачку військового автомобіля, яка виконувала замовлення спецслужб РФ на Кіровоградщині. Відповідне рішення ухвалив Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 28-річна мешканка Олександрії. У поле зору агресора вона потрапила через свою активність у Телеграм-каналах, де шукала легкого заробітку.

Встановлено, що на замовлення російських спецслужб жінка підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії.

Для «звіту» про виконане завдання вона фіксувала свої дії на відео.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисницю на гарячому, одразу після вчинення злочину.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв незвичайне та повчальне покарання.

Цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери набули масового характеру. За даними поліції, з початку року в Україні зафіксовано 266 випадків підпалів автомобілів військових та волонтерів. Про це розповіла речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців 

Так, нещодавно у Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових — омбудсмен

26 вересня СБУ та Нацполіція на Закарпатті затримали 21-річного молодика, який на виконання замовлення російських спецслужб підпалив автомобілі ЗСУ та Товариства Червоного Хреста. За задумом росіян, серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну ситуацію в регіоні. 

12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.

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Двоє неповнолітніх дівчат з Кременчука причетні до підпалу авто для військових — поліція

СБУ затримало наркозалежних, які за російські гроші підпалювали військові пікапи у Черкасах 

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Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ підпал підпалив вирок суду Олександрія авто військовий
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