Позашкільні заклади Горішніх Плавнів готові до нового навчального року

Сьогодні, 20:07 Переглядів: 60 Партнерський проєкт

Комісія Горішньоплавнівської міської ради перевірила готовність ДЮСШ № 1, № 3, художньої та музичної шкіл до роботи у 2024-2025 навчальному році. За результатами огляду підтверджено, що всі заклади перебувають у належному для прийому дітей стані

Члени комісії під керівництвом заступниці міського голови Надії Угнічевої перевірили матеріально-технічну базу, приміщення, де проходить навчально-тренувальний процес. А також стан укриттів, де перебуватимуть учні й педагоги під час повітряної тривоги. За словами Надії Угнічевої, при підготовці закладів спорту та естетичного виховання до нового навчального року та до осінньо-зимового періоду було освоєно близько 2 млн грн із бюджету громади. Виконано поточний ремонт окремих кабінетів у музичній школі, придбано оргтехніку та комп’ютерну техніку, аварійні світильники, які використовуватимуть під час відключення світла, для художньої школи. ДЮСШ No 1 проводить процедуру закупівлі другого генератора. Один генератор вже придбано й встановлено.

Триває робота із заміни віконних блоків у будівлі плавального басейну «Нептун», придбано спортінвентар. Здійснено поточні ремонти у приміщеннях ДЮСШ № 3. Зокрема, відремонтували та облаштували роздягальні на спортивній базі «Динамо». Водночас у яхт-клубі виконуються роботи з оновлення стенда «Спортивна слава», придбано спортивний інвентар.

«Враховуючи, що третій рік поспіль ДЮСШ працюють в умовах воєнного стану, велика увага приділяється створенню безпечних умов для всіх учасників навчально-тренувального процесу, — наголосила Надія Угнічева. — Облаштовано всі укриття для педагогів-тренерів та їхніх вихованців, підписано угоди щодо сумісного використання укриттів тими закладами, у яких немає своїх укриттів. Оновлено запаси питної води, медикаментів і автономних джерел електроенергії».

При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, вказала заступниця міського голови, в усіх закладах проведені лабораторні вимірювання щодо безпеки користування електричним струмом, підписані паспорти готовності ДЮСШ та шкіл естетичного виховання до опалювального сезону. Здійснено перевірку вогнегасників та пожежних систем. Власними силами закладі виконано поточний ремонт місць загального користування, окремих кабінетів, тренерських приміщень. Триває процес заміни старих світильників енергозберігаючими приладами.

У рамках підготовки до навчального року заклади закупили в достатній кількості миючі, дезінфікуючі та антисептичні засоби. За результатами перевірки, вказала Надія Угнічева, комісія підтвердила готовність спортивних шкіл та закладів естетичного виховання до роботи в новому навчальному році.