Від початку року на дорогах області загинула 91 людина — патрульні

Вчора, 21:03 Переглядів: 96

Ще майже 1000 громадян в аваріях постраждали

Від початку року в аваріях на дорогах Полтавщини загинула 91 людина. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

За даними правоохоронців, ще 921 особа травмувалась в аваріях.

Загалом же на Полтавщині за 9 місяців сталися 722 дорожньо-транспортні пригоди, де були зареєстровані травмовані або загиблі.

У патрульній поліції основними причинами таких аварій називають:

перевищення безпечної швидкості руху;

порушення правил маневрування;

порушення правил проїзду перехресть;

керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Нагадаємо, загалом від початку року в області сталися 2563 аварії. Серед них 21 аварія — з вини п’яних водіїв.