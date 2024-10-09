Від початку року на дорогах області загинула 91 людина — патрульні

Від початку року в аваріях на дорогах Полтавщини загинула 91 людина. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.
За даними правоохоронців, ще 921 особа травмувалась в аваріях.
Загалом же на Полтавщині за 9 місяців сталися 722 дорожньо-транспортні пригоди, де були зареєстровані травмовані або загиблі.
У патрульній поліції основними причинами таких аварій називають:
Нагадаємо, загалом від початку року в області сталися 2563 аварії. Серед них 21 аварія — з вини п’яних водіїв.
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