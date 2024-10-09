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Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 126

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 10 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка.

З 6.00 до 18.00

  • туп. Айвазовського, 1-21;
  • вул. В. Винниченка, 11/28-78;
  • вул. Рокитнянська, 1-3;
  • вул. Якова Петруся, 19/48-30/2;
  • вул. Ніли Крюкової, 17;
  • вул. Андрія Гончарова;
  • пр. Георгія Петька;
  • вул. Гірська;
  • пров. Дмитра Вишневецького;
  • пр. Заводський;
  • пр. Івана Торубари;
  • вул. Кавказька;
  • пр. Корабліной;
  • вул. Костянтина Острозького;
  • вул. Новобудівельна;
  • пров. Одеський;
  • пр. Одеський;
  • вул. Петра Прокоповича;
  • вул. Соломії Крушельницької;
  • вул. Черкаська;
  • вул. Чечелівська;
  • пров. Чечелівський;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • вул. Гайдамацька, 80-147;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
  • пров. Калиновий, 1-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Пілотів, 17-44;
  • пр. Пілотів, 4-49;
  • вул.Сагайдачного, 8-15;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-32,
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Гайдамацька, 88;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-129.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Республіканська, 98-138;
  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • пров. Новогеоргієвський, 10А;
  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;
  • пров. Ударний, 2Б-16;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • вул. Щаслива, 2-40;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександріївська, 6, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-110;
  • пр-д Тупиковий, 1-7;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • вул. Українська, 3, 5;
  • вул. Шевченка, 11, 13;
  • пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7-12;
  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
  • вул. Редутна, 27-37/14;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 43-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30;
  • пр-д Польський, 5-14/1;
  • вул. Катерини Білокур, 2-31;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30, 30;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Зоряний, 5/1;
  • вул. Лікаря Бончука, 7.

З 8.00 до 19.00

  • с. Придніпрянське.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Виноградна, 15-20;
  • вул. І. Франка, 13-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-58;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. Максима Березовського, 27-45;
  • вул. Республіканська, 20-36;
  • пров. Ушинського, 1-12.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла графік відключень планові відключення Полтаваобленерго
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