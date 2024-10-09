Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:05
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 10 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка.
З 6.00 до 18.00
- туп. Айвазовського, 1-21;
- вул. В. Винниченка, 11/28-78;
- вул. Рокитнянська, 1-3;
- вул. Якова Петруся, 19/48-30/2;
- вул. Ніли Крюкової, 17;
- вул. Андрія Гончарова;
- пр. Георгія Петька;
- вул. Гірська;
- пров. Дмитра Вишневецького;
- пр. Заводський;
- пр. Івана Торубари;
- вул. Кавказька;
- пр. Корабліной;
- вул. Костянтина Острозького;
- вул. Новобудівельна;
- пров. Одеський;
- пр. Одеський;
- вул. Петра Прокоповича;
- вул. Соломії Крушельницької;
- вул. Черкаська;
- вул. Чечелівська;
- пров. Чечелівський;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Гайдамацька, 80-147;
- пров. Гарматний, 3-22;
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Пілотів, 17-44;
- пр. Пілотів, 4-49;
- вул.Сагайдачного, 8-15;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32,
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Гайдамацька, 88;
- вул. Чумацький Шлях, 87-129.
З 8.00 до 17.00
- вул. Республіканська, 98-138;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- пров. Новогеоргієвський, 10А;
- пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;
- пров. Ударний, 2Б-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Щаслива, 2-40;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 6, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-110;
- пр-д Тупиковий, 1-7;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- вул. Українська, 3, 5;
- вул. Шевченка, 11, 13;
- пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 43-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- пр-д Польський, 5-14/1;
- вул. Катерини Білокур, 2-31;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Зоряний, 5/1;
- вул. Лікаря Бончука, 7.
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. І. Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-58;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. Максима Березовського, 27-45;
- вул. Республіканська, 20-36;
- пров. Ушинського, 1-12.
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