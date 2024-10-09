Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 10 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 с. Потоки;

с. Мала Кохнівка. З 6.00 до 18.00 туп. Айвазовського, 1-21;

вул. В. Винниченка, 11/28-78;

вул. Рокитнянська, 1-3;

вул. Якова Петруся, 19/48-30/2;

вул. Ніли Крюкової, 17;

вул. Андрія Гончарова;

пр. Георгія Петька;

вул. Гірська;

пров. Дмитра Вишневецького;

пр. Заводський;

пр. Івана Торубари;

вул. Кавказька;

пр. Корабліной;

вул. Костянтина Острозького;

вул. Новобудівельна;

пров. Одеський;

пр. Одеський;

вул. Петра Прокоповича;

вул. Соломії Крушельницької;

вул. Черкаська;

вул. Чечелівська;

пров. Чечелівський;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Білецьківська, 15-66;

вул. Гайдамацька, 80-147;

пров. Гарматний, 3-22;

вул. Івана Чорнобаби, 4-27;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Пілотів, 17-44;

пр. Пілотів, 4-49;

вул.Сагайдачного, 8-15;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

пров. Урожайний, 3-20;

вул. Ярослава Мудрого, 1-32,

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Гайдамацька, 88;

вул. Чумацький Шлях, 87-129. З 8.00 до 17.00 вул. Республіканська, 98-138;

вул. Енергетиків, 11-75;

пров. Новогеоргієвський, 10А;

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;

пров. Ударний, 2Б-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

вул. Щаслива, 2-40;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 6, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-110;

пр-д Тупиковий, 1-7;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

вул. Українська, 3, 5;

вул. Шевченка, 11, 13;

пров. Міклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1/4-54;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 43-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

пр-д Польський, 5-14/1;

вул. Катерини Білокур, 2-31;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Зоряний, 5/1;

вул. Лікаря Бончука, 7. З 8.00 до 19.00 с. Придніпрянське. З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-20;

вул. І. Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-58;

пров. Насосний, 3-22;

вул. Максима Березовського, 27-45;

вул. Республіканська, 20-36;

пров. Ушинського, 1-12.

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