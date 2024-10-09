Представник пошти зобов’язаний вручити повістку до ТЦК особисто адресату - постанова Кабміну

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 266 Коментарів: 1

У разі відсутності одержувача за зазначеною в рекомендованому листі адресою працівник пошти або інформує його за наявним номером телефону, або вкладає до поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа

Представник пошти зобов’язаний вручити повістку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) особисто адресату. Про це йдеться у постанові Кабміну від 8 жовтня 2024 року № 1147.

Відповідні зміни уряд вніс до Правил надання послуг поштового зв’язку.

Повістка призовнику, військовозобов’язаному чи резервісту про виклик до ТЦК може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з позначками «Повістка ТЦК» та «Вручити особисто».

У разі відсутності одержувача за зазначеною в рекомендованому листі адресою працівник пошти або інформує його за наявним номером телефону, або вкладає до поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК».

Якщо протягом 3-х робочих днів після цього адресат не з’явився для одержання рекомендованого листа, працівник пошти робить на ньому позначку «адресат відсутній за зазначеною адресою», яка засвідчується його підписом та проставленням печатки пошти і протягом одного робочого дня повертає такий лист ТЦК.

Під час отримання поштового відправлення з позначками «Вручити особисто» та «Повістка ТЦК», адресат підтверджує такий факт своїм підписом та зазначає своє прізвище та ініціали. Якщо ж адресат відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання такого рекомендованого листа, працівник пошти робить позначку «Адресат відмовився» і протягом одного робочого дня повертає його ТЦК.

Зазначимо, що Кабмін скоротив термін прибуття до ТЦК та СП за повісткою після її отримання поштою до 7 днів, замість 14, як це було раніше. Це стосується обласних центрів. В інших населених пунктах термін явки становить 10 днів.

Тиждень замість двох: Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Нагадаємо, Міноборони за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів сформувало 70 тисяч повісток, які передані «Укрпошті» для їх розсилки військовозобов’язаним. Ці повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК та мають QR-код, який можна перевірити за допомогою камери смартфона і застосунку «Резерв+».

«Укрпошта» розсилає 70 тисяч повісток, сформованих у Міноборони, військовозобов'язаним

Як раніше повідомлялося, в Україні планують надрукувати до кінця 2024 року 900 тисяч повісток для військовозобов’язаних. Кабінет міністрів 24 вересня ухвалив рішення виділити на централізований друк та розсилку цих повісток 71,8 млн грн. Повістки планується формувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Уряд виділив 71,8 млн грн на друк та розсилку повісток поштою

Наприкінці вересня через «Укрпошту» вже розіслали першу тестову партію з 1000 повісток з е-підписами керівників ТЦК.

Перевірити чинність повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та вручених через «Укрпошту», можна шляхом зчитування QR-коду в застосунку «Резерв+».