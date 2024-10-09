Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Представник пошти зобов’язаний вручити повістку до ТЦК особисто адресату - постанова Кабміну

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 266 Коментарів: 1

 

У разі відсутності одержувача за зазначеною в рекомендованому листі адресою працівник пошти або інформує його за наявним номером телефону, або вкладає до поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа

Представник пошти зобов’язаний вручити повістку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) особисто адресату. Про це йдеться у постанові Кабміну від 8 жовтня 2024 року № 1147.

Відповідні зміни уряд вніс до Правил надання послуг поштового зв’язку.

Повістка призовнику, військовозобов’язаному чи резервісту про виклик до ТЦК може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з позначками «Повістка ТЦК» та «Вручити особисто».

У разі відсутності одержувача за зазначеною в рекомендованому листі адресою працівник пошти або інформує його за наявним номером телефону, або вкладає до поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК».

Якщо протягом 3-х робочих днів після цього адресат не з’явився для одержання рекомендованого листа, працівник пошти робить на ньому позначку «адресат відсутній за зазначеною адресою», яка засвідчується його підписом та проставленням печатки пошти і протягом одного робочого дня повертає такий лист ТЦК.

Під час отримання поштового відправлення з позначками «Вручити особисто» та «Повістка ТЦК», адресат підтверджує такий факт своїм підписом та зазначає своє прізвище та ініціали. Якщо ж адресат відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання такого рекомендованого листа, працівник пошти робить позначку «Адресат відмовився» і протягом одного робочого дня повертає його ТЦК.

Зазначимо, що Кабмін скоротив термін прибуття до ТЦК та СП за повісткою після її отримання поштою до 7 днів, замість 14, як це було раніше. Це стосується обласних центрів. В інших населених пунктах термін явки становить 10 днів.

Тиждень замість двох: Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Нагадаємо, Міноборони за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів сформувало 70 тисяч повісток, які передані «Укрпошті» для їх розсилки військовозобов’язаним. Ці повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК та мають QR-код, який  можна перевірити за допомогою камери смартфона і застосунку «Резерв+».

«Укрпошта» розсилає 70 тисяч повісток, сформованих у Міноборони, військовозобов'язаним

Як раніше повідомлялося, в Україні планують надрукувати до кінця 2024 року 900 тисяч повісток для військовозобов’язаних. Кабінет міністрів 24 вересня ухвалив рішення виділити на централізований друк та розсилку цих повісток 71,8 млн грн. Повістки планується формувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Уряд виділив 71,8 млн грн на друк та розсилку повісток поштою

Наприкінці вересня через «Укрпошту» вже розіслали першу тестову партію з 1000 повісток з е-підписами керівників ТЦК.

Перевірити чинність повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та вручених через «Укрпошту», можна шляхом зчитування QR-коду в застосунку «Резерв+».

ПО ТЕМІ:

У Полтавському ОТЦК розповіли, як проходить мобілізація в області

Перевірити повістку від ТЦК тепер можна буде у додатку «Резерв+» — рішення уряду

Повістки поштою, штраф без протоколу та обмеження на право водіння — речник ТЦК про те, що чекає на порушників 

Кабмін впорядкував механізм надсилання повісток ТЦК поштою

На Полтавщині ТЦК готуються до розсилки повісток поштою

0
Автор: Віктор Крук
Теги: повістки укрпошта Кабмін ТЦК військовозобов'язані
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 282
evil:
Сьогодні, 20:47

НЄЛОХ потужно обурений кількістю броньованих та призупинив процедуру бронювання до 20 листопада. 73% вам по губах поводили тим чим грав найвеличніший на роялі. А зараз ще й по лобі ним ляснули. ДякуйТЕ!


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх