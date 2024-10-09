У неділю кременчужан кличуть до бібліотеки на презентацію поетичної збірки (афіша)

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На заході гості послухають вірші авторки та дізнаються про її творчий шлях

У неділю, 13 жовтня, кременчужан запрошують до бібліотеки на презентацію поетичної збірки «Повернутись додому» авторки Валентини Коміної. Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Авторка книги — поетеса, членкиня Національної спілки письменників України, громадських організацій та всеукраїнських об'єднань. Вірші Валентини Коміної надруковані у міжнародних колективних збірках, вона була дипломанткою фестивалю «Слобожанський спас» у 2015 і 2019 роках.

Поетеса й сама є однією з тих, кого війна вигнала із рідного міста і відібрала домівку. Але попри все жінка продовжує підтримувати інших та писати вірші.

На заході відвідувачі познайомляться із творчістю авторки та віршами, які увійшли до її збірки «Повернутись додому».

Відбудеться презентація у неділю, 13 жовтня, о 13.00 у приміщенні бібліотеки за адресою вул. Європейська 66/13.

Вхід на захід вільний.