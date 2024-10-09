Перед Крюківським мостом сталась аварія: нині ускладнень руху немає, є потерпілий (доповнено)

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Станом на 17.00 ускладнень руху Крюківським мостом немає

9 жовтня на вулиці Івана Приходька сталась аварія, повідомили очевидці «Кременчуцькому Телеграфу». Серед тих, хто потрапив у дорожньо-транспортну пригоду помітили кілька вантажівок, зокрема і транспорт Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628 (КАТП).

За їх словами, станом на 17.00 ускладнень руху Крюківським мостом немає. У патрульній поліції Кременчука факт ДТП підтвердили.

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У патрульній поліції додали, що зіткнулись три машини. Внаслідок аварії є одна потерпіла людина.