9 жовтня на вулиці Івана Приходька сталась аварія, повідомили очевидці «Кременчуцькому Телеграфу». Серед тих, хто потрапив у дорожньо-транспортну пригоду помітили кілька вантажівок, зокрема і транспорт Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628 (КАТП).
За їх словами, станом на 17.00 ускладнень руху Крюківським мостом немає. У патрульній поліції Кременчука факт ДТП підтвердили.
У патрульній поліції додали, що зіткнулись три машини. Внаслідок аварії є одна потерпіла людина.
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