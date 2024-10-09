На пальне для прибирання снігу у Кременчуці планують витратити понад 260 тисяч гривень

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 99

Цьогоріч комунальне підприємство «Теплоенерго» планує витратити понад 268 тисяч гривень на закупівлю дизельного пального для прибирання снігу. Про це стало відомо з проєкту рішення міської ради щодо змін у програмі оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2022-2024 роки

У пояснювальній записці вказано, що потреба складає 5 тисяч літрів дизельного пального з врахуванням роботи 4 одиниць спецтехніки впродовж 10 діб.

Нагадаємо, у вересні «Теплоенерго» замовило ремонт тротуарної плитки після ремонтних робіт на теплотрасі. Вартість робіт — майже 50 тисяч гривень.