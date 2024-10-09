Завтра у Глобиному в останню путь проведуть полеглого захисника Сергія Скапу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 267

Завтра, 10 жовтня, у Глобиному в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Сергія Скапу. Про це інформують у пресслужбі Глобинської міської ради.

Церемонія прощання з оборонцем розпочнеться о 10.00 біля пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла, вул. Центральна).

У міській раді закликали громадян прийти завчасно та провести Сергія Скапу «живим коридором» вулицями Травневою і Центральною. Після цього о 10.30 у Свято-Миколаївському храмі відбудеться панахида за загиблим.

Також у Глобиному 10 жовтня оголосили днем жалоби. Цього дня на території громади будуть приспущені прапори на адміністративних будівлях, будинках і спорудах комунальної власності, а також скасують усі святково-розважальні заходи.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.