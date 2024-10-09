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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині перекинувся легковик — водій та пасажир у лікарні

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 367

 

За попередніми даними, водій легковика не впорався з керуванням  

Сьогодні, 9 жовтня, близько 11.00 у Новоселівській громаді на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, 33-річний водій автомобіля Toyota Camry не впорався з керуванням, внаслідок чого автівка злетіла у кювет та перекинулася.

В аварії постраждали водій та його 22-річний пасажир. Їх із травмами госпіталізували до однієї із лікарень Полтави.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями на Полтавщині внаслідок зіткнення двох автомобілів травмувалася пасажирка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП автомобіль перекинувся постраждалі
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