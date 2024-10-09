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У Кременчуці планують організувати поїздку для дітей у Клермон-Ферран

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

На це Інституту просить додаткове фінансування у розмірі 50 тисяч гривень

Інститут розвитку Кременчука планує організувати ознайомчу поїздку для дітей Кременчуцької громади до французького міста Клермон-Ферран. Захід хочуть організувати у листопаді 2024 року. Про це стало відомо з проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми інвестиційного та міжнародного розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції», який опублікували на сайті 9 жовтня. 

Вказано, що на це Інституту просить додаткове фінансування у розмірі 50 тисяч гривень. Зміни до плану мають розглянути депутати на сесії міськради. 

Нагадаємо, 29 вересня на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення про укладення рамкової угоди про побратимство і дружбу з французьким містом Клермон-Ферран.

Зазначимо, що Клермон-Ферран став десятим містом-побратимом Кременчука. Партнерські зв’язки місто має з містами Алітус (Литва), Бидгощ (Польща), Бітола (Македонія), Свищов (Болгарія), Сідоарджо (Індонезія), Сніна (Словаччина), Цзя Юйгуань (Китай), Бердянськ та Біла Церква (Україна), Рішон-ле-Ціон (Ізраїль).

Торік у жовтні Віталій Малецький підписав угоду про побратимство з Клермон-Ферран у стінах міськради французького міста.

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Автор: Телеграф Джерело фото: britannica.com
Теги: Клермон-Ферран
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