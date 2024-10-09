У вересні на Полтавщині незаконно наловили риби на понад 2 млн грн

За цей час інспектори вилучили майже 750 кг риби
Протягом вересня на території Полтавщини інспектори Полтавського рибоохоронного патруля виявили 159 фактів незаконного вилову риби. Про це інформують у пресслужбі установи.
За словами очільниці Полтавського рибоохоронного патруля Оксани Кулініч, у вересні минулого року таких порушень виявили дещо менше — 113.
— Під час проведених рибоохоронних заходів головні державні інспектори вилучили майже 750 кг водних біоресурсів. Збитки, завдані рибним запасам держави, становлять 2 млн 116 тис. 742 грн, — додає Оксана Кулініч.
У вересні інспектори рибоохоронпатруля:
- викрили 16 грубих правопорушень за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- склали 102 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства) та 9 протоколів за ст. 88-1 КУпАП (порушення порядку придбання чи збуту водних біоресурсів);
- оформили 26 актів виявлення безгосподарського майна та вилучили 88 одиниць знарядь лову.
Нагадаємо, нещодавно біля Кременчука поліціянти виявили браконьєра, який виловив понад 40 кг риби.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
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