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У вересні на Полтавщині незаконно наловили риби на понад 2 млн грн

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 70

 

За цей час інспектори вилучили майже 750 кг риби

Протягом вересня на території Полтавщини інспектори Полтавського рибоохоронного патруля виявили 159 фактів незаконного вилову риби. Про це інформують у пресслужбі установи.

За словами очільниці Полтавського рибоохоронного патруля Оксани Кулініч, у вересні минулого року таких порушень виявили дещо менше — 113.

— Під час проведених рибоохоронних заходів головні державні інспектори вилучили майже 750 кг водних біоресурсів. Збитки, завдані рибним запасам держави, становлять 2 млн 116 тис. 742 грн, — додає Оксана Кулініч.

У вересні інспектори рибоохоронпатруля:

  • викрили 16 грубих правопорушень за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • склали 102 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства) та 9 протоколів за ст. 88-1 КУпАП (порушення порядку придбання чи збуту водних біоресурсів);
  • оформили 26 актів виявлення безгосподарського майна та вилучили 88 одиниць знарядь лову.

Нагадаємо, нещодавно біля Кременчука поліціянти виявили браконьєра, який виловив понад 40 кг риби.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: браконьєри риба рибоохоронний патруль
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