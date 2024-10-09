Полтавські рятувальники взяли на виховання безпритульного пса

Рятувальники однієї із пожежних частин на Полтавщині взяли на виховання безпритульного собаку. Відео з новим вихованцем вони опублікували у соцмережах.
За словами пожежників, пес прибився до їхньої частини у вересні. Тож вони й вирішили залишити чотирилапого у себе та зробили для нього будку.
Тварину назвали Октава. Її показали ветеринару та переконалися, що вона здорова. Тож тепер собака живе поруч зі своїми новими господарями.
Нагадаємо, зимою у Кременчуці рятувальники визволили пса із металевої пастки.
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