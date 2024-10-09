Полтавські рятувальники взяли на виховання безпритульного пса

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 137

Собаку показали ветеринару, і тепер він живе поруч із новими господарями

Рятувальники однієї із пожежних частин на Полтавщині взяли на виховання безпритульного собаку. Відео з новим вихованцем вони опублікували у соцмережах.

За словами пожежників, пес прибився до їхньої частини у вересні. Тож вони й вирішили залишити чотирилапого у себе та зробили для нього будку.