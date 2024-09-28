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Біля Кременчука поліцейські виявили браконьєра, який виловив понад 40 кг риби – відкрите кримінальне провадження

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 198

 

Сума збитків, завдана державі незаконним рибним промислом, складає понад 460 тисяч гривень

На Полтавщині під час профілактичного рейду річкою Дніпро, в Кам'янському водосховищі неподалік села Стара Білецьківка Кременчуцького району, працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили браконьєра - мешканця сусідньої області. За допомогою трьох риболовних сіток та гумового човна він виловив понад 40 кг риби різних видів. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 460 тисяч гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області, посилаючись на інформацію СПД на воді Кременчуцького райуправління поліції.

За даним фактом підрозділом дізнання відділення поліції №2 (Кременчуцький район) відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання – до 3-х років обмеження волі.

З місця події вилучено автомобіль, човен, сітки та рибу. 

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини браконьєри Дніпро водосховище риба
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