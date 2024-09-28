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Кременчук, Надзвичайні новини

Учора в Кременчуці врятували двох жінок, які потребували екстреної медичної допомоги

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 258

 

Обох жінок госпіталізували карети екстреної медичної допомоги

Учора, 27 вересня, працівники ДСНС у Кременчуці врятували двох жінок, які потребували екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

О 20.33 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Чумацький Шлях у Кременчуці жінка тривалий час не виходить на зв'язок та не відчиняє двері. На місце виклику прибув підрозділ 15-ї ДПРЧ.  

Працівники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері до квартири, де перебувала жінка, яка потребувала медичної допомоги. Рятувальники знесли жінку до карети екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Того ж вечора, о 23.29, надійшло повідомлення, що на вулиці Давида Кострова у Кременчуці жінка також тривалий час не виходить на зв'язок та не відчиняє двері. 

На місце виклику прибув підрозділ надзвичайників з 16-ї ДПРЧ. Працівники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері до квартири, де перебувала жінка, яка теж потребувала медичної допомоги. Її також госпіталізувала карета екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, за минулу добу рятувальники ДСНС погасили на Кременчуччині 4 пожежі, що виникли в екосистемах. Через посуху та підпали на території Кременчуцького району почастішали випадки пожежі сухої рослинності.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС рятувальники медична допомога швидка допомога двері
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