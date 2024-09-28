У Горішніх Плавнях взяли під варту грабіжника

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 189

23 вересня поліція затримала 43-річного жителя Горішніх Плавнів за підозрою у грабежі з використанням насильства, яке не загрожувало життю чи здоров’ю потерпілого, вчиненому під час воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Про це повідомила Кременчуцька окружна прокуратура Полтавської області.

За даними слідства, чоловік відкрито заволодів 1500 грн, поваливши 69-річного місцевого жителя на землю. Затриманому повідомили про підозру, і за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснює відділ поліції № 2 Кременчуцького райуправління поліції.