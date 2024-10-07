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«Укрпошта» розсилає 70 тисяч повісток, сформованих у Міноборони, військовозобов'язаним

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 256

 

До кінця року планують надрукувати та розіслати 900 тисяч повісток

Міноборони України за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів сформувало 70 тисяч повісток, які передані «Укрпошті» для їх розсилки військовозобов’язаним. Про це повідомляє Ukrainian Military Pages (UMP).

Зазначається, що сформовані держреєстром повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК та мають QR-код, який  можна перевірити за допомогою камери смартфона і застосунку «Резерв+».

За наявною в UMP інформацією, в алгоритмах формування повісток були виявлені деякі проблеми.

Зокрема, повістки формуються у тому числі й на військовозобов’язаних з бронюванням чи відстрочкою від призову, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу.

— Наразі невідомо як працює механізм відбору повісток, але раніше заявлялось, що це може бути принцип «лотереї» — так званий «рандомайзер», який випадково обиратиме серед військовозобов’язаних, які відповідають вимогам мобілізації, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Кабмін скоротив термін прибуття до ТЦК та СП за повісткою після її отримання поштою до 7 днів, замість 14, як це було раніше. Це стосується обласних центрів. В інших населених пунктах термін явки становить 10 днів.

Тиждень замість двох: Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

 

Український досвід беруть на озброєння в Польщі

Польща також запроваджує розсилку повісток поштою за українським зразком. Так з лютого по квітень наступного року в Польщі планується військова кваліфікація для 230 тисячам громадян країни.

Медичне обстеження викликаних за повістками планується провести у 391 районних медичних комісіях, з розрахунку приймання до 35 осіб на день

У Польщі попереджають, що ігнорування повістки може обернутися штрафом або навіть арештом та закликають зволікайте з явкою за повістками.

 

Уряд виділив 71,8 млн грн на друк та розсилку повісток поштою

Як раніше повідомлялося, в Україні планують надрукувати до кінця 2024 року 900 тисяч повісток для військовозобов’язаних. Кабінет міністрів 24 вересня ухвалив рішення виділити на централізований друк та розсилку цих повісток 71,8 млн грн. Повістки планується формувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нагадаємо, через «Укрпошту» вже розіслали першу тестову партію з 1000 повісток з е-підписами керівників ТЦК.

Перевірити чинність повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та вручених через «Укрпошту», можна шляхом зчитування QR-коду в застосунку «Резерв+».

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На Полтавщині ТЦК готуються до розсилки повісток поштою

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Автор: Віктор Крук
Теги: повістки укрпошта Кабмін Міноборони ТЦК військовозобов'язані
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